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Kebakaran di Menteng, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Kebakaran di Menteng, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan
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Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat melakukan pemadaman di sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Menteng Raya Nomor 48, Kebon Sirih, Menteng, Senin (16/11/2026). ANTARA/Adimas Raditya

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran menghanguskan sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Menteng Raya Nomor 48, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat mengerahkan 17 unit mobil pemadam dengan 85 personel.

Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Z Triyanto mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga pada pukul 13.32 WIB dengan titik lokasi di sekitar Tugu Tani.

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"Petugas tiba di lokasi pukul 13.40 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman satu menit kemudian," kata Triyanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, petugas berhasil melokalisasi kebakaran pada pukul 13.48 WIB dan melanjutkan proses pendinginan mulai pukul 13.52 WIB.

Hingga laporan diterima, petugas masih melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

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Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Sementara itu, penyebab kebakaran, luas area terdampak, dan taksiran kerugian masih belum diketahui. (ant/jpnn)

Kebakaran menghanguskan sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Menteng Raya Nomor 48, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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