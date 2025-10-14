Kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara, 5 Orang Terluka

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Sukarela, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (14/10) dini hari. Sebanyak lima orang terluka akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Terdapat korban luka-luka dari pihak warga sebanyak lima orang," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaiman di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa korban berinisial RN (70) mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka bakar kondisi 30 persen, sudah mendapat perawatan medis di RSUD Koja.

Kemudian, korban kedua merupakan suami RN, pria berinisial MTN (73), mengalami luka bakar di seluruh badan dan sudah mendapat perawatan medis di RS Atmajaya Pluit.

Korban ketiga pria berinisial ERL (24) mengalami luka sobek di tangan karena terkena pecahan kaca saat menolong temannya dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Teluk Gong.

Kemudian, pria berinisial PN (27) mengalami luka sobek di bagian leher terkena pecahan kaca dan telah mendapat perawatan medis di Puskesmas Teluk Gong.

Korban terakhir pria EG (20) mengalami luka sobek kaki kiri dan sudah mendapat penanganan di tempat oleh tim pemadam kebakaran (damkar).

Sebelumnya, puluhan rumah petak dan sebuah musala di Jalan Sukarela Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ludes terbakar pada Selasa dini hari.