menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara, 5 Orang Terluka

Kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara, 5 Orang Terluka

Kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara, 5 Orang Terluka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Gulkarmat melakukan pendinginan di lokasi kebakaran yang menghanguskan 20 unit rumah dan musala di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (14/10/2025) dinihari.(ANTARA/HO-Gulkarmat)

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Sukarela, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (14/10) dini hari. Sebanyak lima orang terluka akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Terdapat korban luka-luka dari pihak warga sebanyak lima orang," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaiman di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa korban berinisial RN (70) mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka bakar kondisi 30 persen, sudah mendapat perawatan medis di RSUD Koja.

Baca Juga:

Kemudian, korban kedua merupakan suami RN, pria berinisial MTN (73), mengalami luka bakar di seluruh badan dan sudah mendapat perawatan medis di RS Atmajaya Pluit.

Korban ketiga pria berinisial ERL (24) mengalami luka sobek di tangan karena terkena pecahan kaca saat menolong temannya dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Teluk Gong.

Kemudian, pria berinisial PN (27) mengalami luka sobek di bagian leher terkena pecahan kaca dan telah mendapat perawatan medis di Puskesmas Teluk Gong.

Baca Juga:

Korban terakhir pria EG (20) mengalami luka sobek kaki kiri dan sudah mendapat penanganan di tempat oleh tim pemadam kebakaran (damkar).

Sebelumnya, puluhan rumah petak dan sebuah musala di Jalan Sukarela Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ludes terbakar pada Selasa dini hari.

Kebakaran terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. Lima orang terluka akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI