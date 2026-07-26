Kebakaran di Pulo Gadung Minggu Malam, Satu Orang Meninggal, Innalillahi
jpnn.com, JAKARTA - Seorang penghuni rumah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Jalan Pulo Mas Utara 2B No 8, RT/RW 008/014 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu malam.
Jenazah korban ditemukan di kamar bagian belakang rumah seusai pemadaman berhasil dilakukan.
"Korban meninggal dunia diketemukan di kamar belakang sebelah kanan," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid, Minggu.
Abdul mengatakan warga sekitar mendengar suara ledakan sesaat sebelum kebakaran terjadi.
"Tetangga mendengar seperti ledakan, lalu melihat api sudah membesar dari rumah korban, lalu dengan segera menghubungi pengurus warga dan Damkar," tutur Abdul.
Pihaknya pertama kali menerima informasi kebakaran pada pukul 19.31 WIB dan lantas menerjunkan armada pemadam.
Petugas pun memulai operasi pemadaman pada pukul 19.41 WIB. Setelah berjibaku selama sekitar 40 menit, api berhasil dipadamkan.
"Diterjunkan sembilan unit armada berkekuatan 45 personel. Operasi pemadaman selesai," tutur Abdul. (ant/jpnn)
Seorang penghuni rumah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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