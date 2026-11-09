Kebakaran Gedung di China Utara, 14 Orang Dilaporkan Tewas

jpnn.com - ISLAMABAD - Kebakaran hebat melanda sebuah gedung bertingkat di Provinsi Shanxi, China utara. Laporan media pemerintah, Senin (9/11) menyebutkan setidaknya 14 orang tewas dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit setelah kebakaran hebat melanda sebuah gedung tersebut.

Gedung tersebut terletak di pusat kota Taiyuan, dekat dengan rumah sakit, sekolah, pusat komersial, dan lokasi wisata.

Peristiwa tersebut terjadi di Taiyuan, ibu kota provinsi Shanxi, pada Minggu malam, lapor kantor berita Xinhua yang mengutip keterangan pihak berwenang setempat.

Sekitar 38 orang dilarikan ke rumah sakit pada Minggu, termasuk lima yang telah meninggal dunia. Menjelang Senin pagi, jumlah korban tewas bertambah menjadi 14 orang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

China memiliki rekam jejak insiden kebakaran mematikan yang disebabkan oleh lemahnya penerapan aturan bangunan.

Pada November tahun lalu, kebakaran besar melanda beberapa blok menara di Hong Kong, yang menewaskan 168 orang.

Sebulan kemudian, kebakaran di sebuah gedung hunian di provinsi Guangdong, China selatan, menewaskan 12 orang. (antara/jpnn)