Kebakaran Gedung Kembali Terjadi, Suhud Desak Pengawasan & Standar Keselamatan Diperkuat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan kebakaran melalui pemeriksaan standar keselamatan gedung, ketersediaan alat deteksi dini, serta alat pemadam api ringan (APAR).

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Suhud menyusul sejumlah peristiwa kebakaran di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kabakaran Gedung Bappenda pada 7 dan 21 Agustus 2026 serta kebakaran bangunan di sekitar Pasar Kebayoran Lama pada September 2026.

“Kami prihatin karena kebakaran kembali terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pencegahan harus diperkuat agar keselamatan warga menjadi prioritas,” ujar Suhud, Selasa (22/9/2026).

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Menurut Suhud, pengelola gedung, baik milik pemerintah maupun swasta, perlu memastikan sistem keselamatan bangunan berjalan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi kebakaran, tetapi harus menjadi bagian dari pengawasan dan pemeliharaan rutin.

"Setiap gedung harus memenuhi standar keselamatan, memiliki deteksi dini, APAR yang memadai, serta jalur evakuasi yang jelas,” ungkap Suhud.

Suhud meminta Pemprov DKI, khususnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), memperkuat edukasi dan pengawasan bersama pengelola gedung serta masyarakat.

Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun budaya pencegahan kebakaran di Jakarta.