Kebakaran Gudang Plastik di Cengkareng Awet hingga Malam, Tembok Bangunan Ambruk

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hebat melanda sebuah gudang plastik di Jalan Peternakan Raya, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin siang.

Hingga Senin malam sekitar pukul 19.30 WIB, amukan si jago merah dilaporkan belum kunjung padam.

Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku di lokasi untuk mengendalikan kobaran api yang terus membakar bangunan gudang tersebut.

Berdasarkan informasi di lokasi, gudang yang terbakar itu memiliki luas sekitar 450 meter persegi. Dalam peristiwa itu, bagian tembok sisi kanan bangunan dilaporkan roboh akibat besarnya api yang melahap material di dalam gudang.

Proses pemadaman pun mengalami kendala karena banyaknya bahan mudah terbakar, terutama plastik, yang tersimpan di dalam gudang.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, mengatakan sebanyak 22 unit mobil pemadam dengan didukung 130 personel dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut.

“Saat ini sebanyak 22 unit dengan 122 personel sudah dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi kebakaran,” kata Syaiful.

