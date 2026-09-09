Kebakaran Gunung Awu & Erupsi Melanda, Hillary Brigitta-BPJK Demokrat Bagikan 25 Ribu Masker Gratis

jpnn.com, SULAWESI UTARA - ?Anggota DPR RI Dr. Hillary Brigitta Lasut bersama Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Partai Demokrat melakukan aksi cepat tanggap untuk merespons kondisi darurat bencana.

Mereka menyalurkan bantuan logistik dan 25.000 masker gratis untuk masyarakat terdampak kebakaran lahan Gunung Awu di Kepulauan Sangihe serta area terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Aksi cepat tanggap ini dipicu oleh meluasnya titik api di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang mulai mengancam kesehatan lingkungan.

Di tengah situasi krisis ini, masyarakat mengeluhkan harga masker setara KF94-KN95 yang melambung tinggi di pasaran.

Melalui unggahan di akun media sosialnya, Hillary menyatakan bahwa masyarakat setempat saat ini sangat membutuhkan pasokan alat pelindung diri (APD), obat mata, hingga air bersih akibat kepungan asap.

?"Lelah Menunggu? #JustDoIt. Kami mendapat laporan masyarakat bahwa saat ini sangat dibutuhkan APD, obat mata dan air bersih di Sangihe," tulis Hillary.

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Selain menyalurkan 25.000 masker dan makanan siap saji ke Sangihe, tim tanggap bencana juga mendistribusikan bantuan serupa ke wilayah-wilayah yang terdampak paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

?Koordinasi dengan BNPB untuk Pemadaman Jalur Udara