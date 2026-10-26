Kebakaran Gunung Lawu Tinggal Satu Titik, Gubernur Luthfi Perintahkan Penyisiran

jpnn.com - KARANGANYAR - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu masih menyisakan satu titik api, yakni di atas Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Dia pun meminta petugas dan tim sukarelawan bertahan di pos masing-masing untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh.

"Saya sudah koordinasi dengan Bupati dan BPBD, nanti heli BNPB di Lanud (Adi Soemarmo) akan diterjunkan 1 sorti lagi. Satu titik api ini penting untuk dievaluasi agar tidak timbul titik api lain," kata Luthfi di sela rapat terbatas dengan sukarelawan, Bupati Karanganyar dan BPBD Karanganyar di Pos Sakura Hills, Tawangmangu, Karanganyar, Senin (26/10).

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Dia menjelaskan, penangangan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu dilakukan secara komprehensif oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten Karanganyar, TNI, Polri, BNPB, serta sukarelawan.

Luthfi juga meminta agar upaya pencegahan dilakukan lebih masif, baik melalui imbauan, peringatan keras, dan sosialiasi kepada masyarakat.

Penjelasan kepada masyarakat agar tidak coba-coba membakar hutan sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, atau membakar sampah sembarangan.

Selain itu, dalam rangka antisipasi adanya kebakaran hutan lahan di kawasan Gunung Lawu, Luthfi sudah meminta kepada Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar serta Perhutani untuk merancang embung atau tandon air maupun saluran air. Sehingga ketika terjadi force major bisa dimanfaatkan.

Dia juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana.