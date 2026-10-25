Kebakaran Gunung Sumbing Sudah Dipadamkan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Percepat Rehabilitasi

jpnn.com - TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Sumbing telah dipadamkan. Titik api sudah tidak muncul di sejumlah petak yang terbakar. Saat ini, tim di kawasan Gunung Sumbing diminta melakukan evaluasi, patroli, dan mempercepat rehabilitasi pasca-kebakaran.

"Banyak pipa-pipa yang terbakar atau rusak itu harus di-recovery (dipulihkan). Kemudian lakukan reboisasi terkait dengan pascabencana. Beberapa masyarakat mengusulkan untuk diberikan tanaman-tanaman yang siap untuk direboisasi kembali. Reboisasi kita lakukan bersama," kata Luthfi.

Gubernur menyampaikan itu sesuai melakukan peninjauan dan bertemu dengan sukarelawan di Basecamp Bimawari, Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jateng, Minggu (25/10).

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Menurut Luthfi, evaluasi dampak bencana kebakaran tersebut sangat penting. Data harus faktual dan tepat. Mulai dari dampak lingkungan berkaitan dengan vegetasi, hewan liar, hingga luasan petak yang terbakar di wilayah Wonosobo, Magelang, dan Temanggung.

Berdasarkan temuan dan laporan masyarakat, kebakaran di wilayah Sumbing telah merusak sejumlah saluran pipa air bersih. Selain itu di beberapa titik, kebakaran juga sudah masuk ke kawasan hutan, sehingga ada pohon keras yang ikut terbakar.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menggencarkan imbauan kepada masyarakat agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Misalnya imbauan untuk tidak membuang puntung rokok, tak membakar sembarangan di wilayah gunung, dan lainnya.

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"Penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan, indikasi awal adalah human error. Jangan sampai nanti terulang lagi, " jelas Luthfi didampingi Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Bupati Temanggung Agus Setyawan, dan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat.

Untuk mencegah adanya kejadian serupa, imbauan untuk penutupan sementara jalur pendakian masih berlaku di semua gunung di Jawa Tengah sembari menunggu hasil evaluasi.