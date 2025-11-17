menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kebakaran Hanguskan 20 Rumah di Benhil, 150 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Hanguskan 20 Rumah di Benhil, 150 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Hanguskan 20 Rumah di Benhil, 150 Jiwa Mengungsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran menghanguskan 20 rumah tinggal di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan itu membuat 150 orang terpaksa mengungsi.

"Lokasi pengungsi saat ini berada di GOR Tanah Abang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (17/11).

Baca Juga:

Dia menyebutkan kebakaran itu terjadi di Jalan Bendungan Hilir Nomor 118, RT.13/RW.6, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11) malam.

Petugas mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada Minggu (16/11) pukul 20.32 WIB dan langsung menuju lokasi kejadian.

Api dipastikan padam seluruhnya pada pukul 22.25 WIB.

Baca Juga:

"Selesai ditangani oleh 20 unit Gulkarmat (Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan), petugas BPBD, PMI, dan lainnya," ujar Yohan.

Akibat kebakaran tersebut, lanjut dia, 150 jiwa dari 33 kartu keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran menghanguskan 20 rumah di Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 150 jiwa terpaksa mengungsi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI