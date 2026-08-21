Kebakaran Hanguskan 50 Ruko di Pasar Sungai Duri Bengkayang, Kerugian Ditaksir Rp 70 M, Polisi Olah TKP

jpnn.com - BENGKAYANG - Kebakaran menghanguskan sekitar 50 rumah toko (ruko) di kawasan Pasar Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (20/8) malam. Kerugian materiil akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kerugian materiil sementara diperkirakan kurang lebih Rp 70 miliar, terdiri atas 50 unit bangunan atau ruko serta sembako, barang elektronik dan barang berharga lainnya,” kata Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab di Bengkayang, Jumat (21/8).

Menurut Syahirul, kebakaran menghanguskan 50 unit bangunan yang terdiri atas ruko, toko, warung, gudang, hingga rumah pribadi. Sejumlah bangunan di antaranya merupakan tempat usaha sembako, elektronik, perabot rumah tangga, toko bangunan, toko emas, apotek, bengkel, warung kopi, dan usaha lainnya.

“Bangunan yang terbakar berada dalam posisi saling berdekatan sehingga api cepat membesar dan menyebar. Sebagian besar bangunan juga terbuat dari kayu dan merupakan bangunan lama,” ungkap perwira menengah Polri, itu.

Dalam peristiwa kebakaran itu, seorang warga bernama Fendi (33) sempat mendapatkan perawatan RSUD dr. Rubini Mempawah karena mengalami sesak napas setelah menghirup asap dan sempat pingsan. "Tidak ditemukan luka pada korban," ujarnya.

Syahirul menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 WIB setelah warga mengetahui adanya api dari salah satu ruko di kawasan Pasar Sungai Duri, Jalan Wiraguna, Dusun Suka Damai, Desa Sungai Duri. Lokasi ini berada di ruas jalan nasional Pontianak menuju Kota Singkawang.

Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Sungai Raya, Pemerintah Desa Sungai Duri, dan petugas pemadam kebakaran. Proses pemadaman selanjutnya melibatkan pemadam kebakaran swadaya bersama masyarakat serta personel TNI-Polri.

Syahirul mengatakan sebanyak 33 unit kendaraan pemadam kebakaran dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Bantuan datang dari Kabupaten Bengkayang, Singkawang, Mempawah, hingga wilayah lainnya. “Api dipadamkan sekitar pukul 04.10 WIB oleh gabungan tim pemadam kebakaran,” ujarnya.