Kebakaran Hanguskan Ruko di Grogol Petamburan Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Satu unit rumah toko (ruko) di Jalan Jelambar Jaya 3, RT 08/RW 02, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, hangus dilala si jago merah pada Minggu sore.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat (Jakbar) Syarifudin menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut sekitar pukul 15.52 WIB.

"Operasi pemadaman dimulai pukul 15.58 WIB," kata Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Sebanyak 85 personel dengan 17 unit kendaraan pemadam diterjunkan untuk mengatasi kebakaran tersebut sekaligus mencegah api merambat ke bangunan lain.

"Api sudah bisa dilokalisasi pukul 16.53 WIB," ujar Syarif.

Sementara itu, Perwira Piket Gulkarmat Jakbar Joko Susilo mengatakan kebakaran itu kemungkinan diperparah akibat kebocoran bahan bakar.

Hal itu dia sampaikan melalui sebuah video pemadaman yang diterima ANTARA, Minggu. Dalam video itu, api bahkan keluar dari dalam got, yang menandakan adanya bahan atau cairan mudah terbakar yang tumpah ke dalam got tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab serta kronologi kebakaran tersebut masih belum diketahui.(antara/jpnn)