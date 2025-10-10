menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Kebakaran Hebat Hanguskan 400 Kios di Pasar Rakyat Tembilahan

Kebakaran Hebat Hanguskan 400 Kios di Pasar Rakyat Tembilahan

Kebakaran Hebat Hanguskan 400 Kios di Pasar Rakyat Tembilahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak api membara di pasar rakyat Tembilahan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, TEMBILAHAN - Kebakaran besar terjadi di Pasar Rakyat Tembilahan, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (10/10/2025) dini hari.

Kebakaran itu menghanguskan sebanyak 400 kios pedagang.

Kasatreskrim Polres Inhil AKBP Budi Winarko mengatakan kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 00.20 WIB.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan saksi Supriadi alias Cecep (37), penjaga malam pasar, api mulai diketahui saat dirinya tengah membeli token listrik di kawasan Jalan Hj. Said.

Saat itu, seorang warga bernama Ijal memberitahunya bahwa pasar tempat ia berjaga terbakar.

Supriadi pun segera kembali ke lokasi dan mendapati api sudah membesar di beberapa bagian kios.

Baca Juga:

Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Kemudian disusul tim gabungan dari Damkar Indragiri Hilir, Damkar PSMTI, Damkar Padupai, Polres Inhil, Kodim 0314/Inhil, Koramil 01/TBH, Polsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan, dan BPBD Inhil.

Kebakaran besar terjadi di Pasar Rakyat Tembilahan, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (10/10/2025) dini hari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI