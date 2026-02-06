Kebakaran Hebat, Pabrik Plastik di Cibolerang Bandung Ludes Terbakar 

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat menghanguskan pabrik plastik di kawasan industri Cibolerang, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Jumat (6/2) sore.

Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, untuk memadamkan api.

Puluhan masyarakat pun menonton kebakaran dari lokasi sawah yang berada di sebelah pabrik yang terbakar.

Informasi yang dihimpun, pabrik yang terbakar sedang tidak terdapat aktivitas. Api terlihat membesar dengan kepulan asap hitam yang sangat pekat.

Salah seorang warga Ujang Suherman (55 tahun) mengungkapkan api mulai muncul sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (6/2).

Dia sengaja ingin melihat lokasi kebakaran sekaligus memastikan saudara yang bekerja di pabrik dalam keadaan selamat.

Baca Juga: Intip 8 Tren Warna Cat Rumah 2026 by Aquaproof

"Saya tadi datang sekitar pukul 15.00 WIB, belum tahu kabar saudara," ucap dia.

Wakapolsek Babakan Ciparay AKP Taufik Hidayat mengatakan api diduga muncul dari gudang biji plastik. Kondisi pabrik saat terbakar sepi aktivitas.