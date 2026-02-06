Kebakaran Hebat, Pabrik Plastik di Cibolerang Bandung Ludes Terbakar
jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat menghanguskan pabrik plastik di kawasan industri Cibolerang, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Jumat (6/2) sore.
Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, untuk memadamkan api.
Puluhan masyarakat pun menonton kebakaran dari lokasi sawah yang berada di sebelah pabrik yang terbakar.
Informasi yang dihimpun, pabrik yang terbakar sedang tidak terdapat aktivitas. Api terlihat membesar dengan kepulan asap hitam yang sangat pekat.
Salah seorang warga Ujang Suherman (55 tahun) mengungkapkan api mulai muncul sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (6/2).
Dia sengaja ingin melihat lokasi kebakaran sekaligus memastikan saudara yang bekerja di pabrik dalam keadaan selamat.
"Saya tadi datang sekitar pukul 15.00 WIB, belum tahu kabar saudara," ucap dia.
Wakapolsek Babakan Ciparay AKP Taufik Hidayat mengatakan api diduga muncul dari gudang biji plastik. Kondisi pabrik saat terbakar sepi aktivitas.
Api besar membakar bangunan pabrik plastik di Jalan Cibolerang, Babakan Ciparay, Kota Bandung. Petugas masih berjibaku memadamkan api.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Antisipasi Kebakaran, Gulkarmat Jakbar Uji Akses Mobil Pompa 10.000 Liter di Palmerah
- Kebakaran Rumah di Jagakarsa Jaksel, 1 Orang Meninggal Dunia
- 3 Personel Damkarmat Terluka Saat Padamkan Kebakaran Pabrik Sandal
- Kebakaran Hebat di Tolikara, 100 Bangunan Jadi Abu, Ratusan Warga Kehilangan Tempat Tinggal
- Kebakaran Melanda Pusat Kuliner Pasar Mega Legenda, Polisi Pastikan tidak Ada Korban Jiwa
- 14 Bangunan Terbakar di Kendari, Kerugian Miliaran Rupiah