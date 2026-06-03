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Kebakaran Hotel di New Delhi, 21 Orang Tewas

Kebakaran Hotel di New Delhi, 21 Orang Tewas
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Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - NEW DELHI - Sebuah hotel di New Delhi, ibu kota India, terbakar.

Para pejabat pada Rabu (3/6), menyebutkan sedikitnya 21 orang tewas dalam kebakaran hotel di New Delhi itu.

Peristiwa itu terjadi di Malviya Nagar sekitar pukul 08.50 waktu setempat (pukul 10.20 WIB).

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Kepolisian Delhi mengonfirmasi jumlah korban tewas, dan menambahkan bahwa lebih dari 40 orang diselamatkan dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis.

Para pejabat juga mengatakan bahwa itu adalah gedung bertingkat.

Saat ini, api telah dipadamkan.

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Ketua Menteri Delhi, Rekha Gupta mengatakan melalui akun media sosial X bahwa "lembaga tanggap darurat telah dimobilisasi," dengan "operasi penyelamatan dan bantuan" sedang berlangsung.

Dia mengatakan pemerintah memantau situasi dengan cermat.

Kebakaran hotel di New Delhi, India, sebanyak 21 orang dilaporkan tewas dalam kejadian itu.

Sumber ANTARA
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