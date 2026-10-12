Kebakaran Hutan: Api Kecil, Bencana Besar, Nyawa Jadi Taruhan
Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P- Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur dan Pemerhati Kebijakan Publik Bidang Lingkungan
jpnn.com - Kebakaran hebat di Bangka Selatan yang dilaporkan menghanguskan sekitar 500 rumah dan berdampak pada kurang lebih 2.000 orang merupakan peringatan serius bagi kita semua.
Di balik angka tersebut, terdapat keluarga yang kehilangan rumah, harta benda, dan tempat untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
Api yang bermula dari kawasan vegetasi dapat merambat ke permukiman ketika kondisi mendukung penyebarannya.
Dalam waktu singkat, lahan yang terbakar dapat berubah menjadi bencana yang menghancurkan kehidupan warga.
Oleh karena itu, pencegahan kebakaran seharusnya menjadi prioritas, bukan hanya respons setelah api membesar.
Pengalaman di Udara Palembang
Pada 7 Oktober 2026, saya mengalami kejadian yang memberikan pelajaran tersendiri tentang pentingnya keselamatan perjalanan dan kondisi lingkungan.
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
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