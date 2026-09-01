menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Kebakaran Hutan Bisa Diantisipasi Jika Pemerintah Tidak Abaikan Data Ilmiah

Kebakaran Hutan Bisa Diantisipasi Jika Pemerintah Tidak Abaikan Data Ilmiah

Kebakaran Hutan Bisa Diantisipasi Jika Pemerintah Tidak Abaikan Data Ilmiah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kebakaran Hutan Bisa Diantisipasi Jika Pemerintah Tidak Abaikan Data Ilmiah

Artikel ini diproduksi ABC Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla, kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau tahun ini, mulai dari Kalimantan, Sumatra, hingga Papua Selatan.

Peningkatan titik panas terpantau seiring kondisi cuaca yang lebih kering akibat El Niño yang menurut BMKG masih berpotensi berlanjut hingga akhir tahun.

Baca Juga:

Berdasarkan data Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas area terdampak dari awal tahun hingga Juli 2026 sudah mencapai 202.004 hektare. 

Angka tersebut meningkat dari sekitar 107.465 hektare pada akhir Juni, dengan tambahan hampir 95.000 hektare lahan terbakar hanya sepanjang Juli.

BNPB juga mencatat peningkatan hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. 

Baca Juga:

Sampai Rabu pekan lalu (26/08), BNPB melaporkan Kalimantan Tengah mencatat 3.947 hotspot, Kalimantan Barat 2.812 hotspot, dan Kalimantan Selatan 1.079 hotspot, yang secara keseluruhan naik lebih dari 1.300 hektar dibanding tahun 2025.

'Bencana' yang bisa dicegah?

Menurut Greenpeace Indonesia, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak datang tiba-tiba.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di sejumlah kawasan di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua Selatan, yang berpotensi berlanjut hingga akhir tahun

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI