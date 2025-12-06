Kebakaran Hutan Hanguskan 16 Rumah di Australia, Pemerintah Keluarkan Status Darurat

jpnn.com, NEW SOUTH WALES - Lebih dari 16 rumah hangus, sementara lainnya dikhawatirkan mengalami hal yang sama, saat kebakaran hutan liar melanda pesisir Mid North dan Central Coast di negara bagian New South Wales, Australia timur pada Sabtu, memicu peringatan darurat.

Dinas Pemadam Kebakaran Pedesaan negara bagian tersebut mengatakan "peringatan darurat telah dikeluarkan untuk wilayah Nimbin Road Koolewong karena kebakaran hutan liar yang terjadi di arah selatan di belakang Glenrock Parade menuju Lara Street," dan meminta warga di wilayah Nimbin Road, Glenrock Parade, Lara St, dan Nimala Ave untuk segera mengungsi.

Koolewong adalah sebuah kawasan pinggiran kota di Central Coast negara bagian tersebut, sekitar 87,7 kilometer dari Sydney.

Dinas pemadam kebakaran juga mengeluarkan peringatan darurat lainnya untuk wilayah Baerami, Baerami Creek, Widden, Yarrawa, dan Kerrabee akibat kebakaran hutan besar, dan mengimbau penduduk untuk berlindung jika mereka belum pergi, karena "sudah terlambat untuk pergi."

Jalur kereta api yang melewati wilayah terdampak juga telah terputus, menurut Australian Broadcasting Corporation.

Menurut ahli meteorologi senior Dean Narramore, wilayah tersebut mengalami suhu tinggi dan angin kencang, "yang merupakan kombinasi sempurna bagi api untuk berkembang dan membesar jika terjadi." (ant/dil/jpnn)