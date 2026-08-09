Kebakaran Kian Meluas, TNBTS Tutup Seluruh Akses Wisata Bromo

jpnn.com - MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo per Sabtu (8/8), pukul 22.00 WIB. Penutupan dilakukan untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan tersebut.

Akses wisata Gunung Bromo meliputi lima pintu masuk yang tersebar di empat daerah, yakni Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang.

"(Penutupan) sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha melalui keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur.

Rudi mengatakan bahwa keputusan penutupan ini mengacu pada perkembangan kondisi terkini di lapangan, yang mana kobaran api di area Kaldera Bromo makin meluas.

"Dalam rangka efektivitas upaya pemadaman kebakaran, kunjungan ke Bromo dari semua pintu masuk ditutup untuk kunjungan wisata," ungkap Rudi.

Tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung.

Balai Besar TNBTS memastikan setiap wisatawan yang telah membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang.

Selain itu, pelancong juga diberikan opsi pengembalian uang atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS.