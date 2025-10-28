menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Kebakaran Kios Sukahaji Bandung, Api Cepat Membesar, 14 Unit Mobil Blangwir Dikerahkan

Kebakaran Kios Sukahaji Bandung, Api Cepat Membesar, 14 Unit Mobil Blangwir Dikerahkan

Kebakaran Kios Sukahaji Bandung, Api Cepat Membesar, 14 Unit Mobil Blangwir Dikerahkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga dan petugas PLN tampak sedang memperbaiki gardu listrik di area kebakaran kios di Sukahaji, Kota Bandung, Selasa (28/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa (28/10) subuh.

Kebakaran ini menjadi yang kedua kalinya di area sengketa lahan Sukahaji itu.

Kabid Pemadaman DPMKP Kota Bandung Leonard mengatakan, pihaknya menerjunkan 14 unit mobil blangwir guna memadamkan api.

Baca Juga:

Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 04.32 WIB.

“Kami tiba di lokasi sekitar 13 menit setelah laporan masuk dengan objek yang terbakar kurang lebih 12 kios, dengan luas area sekitar 120 meter persegi,” kata Leon di Bandung.

Leon menjelaskan 12 kios yang terbakar sebagian besar menjual kayu palet hangus terbakar dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

Menurut dia, material kayu yang mudah terbakar menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pemadaman api.

“Kesulitannya memang pada material kayu yang saling bertumpuk, sehingga kami agak sulit mengakses titik api di bagian bawah. Kami perlu melakukan penyuntikan air ke beberapa bagian untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa di bawah tumpukan kayu,” ujarnya.

Sebanyak 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa (28/10/2025) subuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI