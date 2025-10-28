Kebakaran Kios Sukahaji Bandung, Api Cepat Membesar, 14 Unit Mobil Blangwir Dikerahkan

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa (28/10) subuh.

Kebakaran ini menjadi yang kedua kalinya di area sengketa lahan Sukahaji itu.

Kabid Pemadaman DPMKP Kota Bandung Leonard mengatakan, pihaknya menerjunkan 14 unit mobil blangwir guna memadamkan api.

Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 04.32 WIB.

“Kami tiba di lokasi sekitar 13 menit setelah laporan masuk dengan objek yang terbakar kurang lebih 12 kios, dengan luas area sekitar 120 meter persegi,” kata Leon di Bandung.

Leon menjelaskan 12 kios yang terbakar sebagian besar menjual kayu palet hangus terbakar dalam insiden tersebut.

Menurut dia, material kayu yang mudah terbakar menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pemadaman api.

“Kesulitannya memang pada material kayu yang saling bertumpuk, sehingga kami agak sulit mengakses titik api di bagian bawah. Kami perlu melakukan penyuntikan air ke beberapa bagian untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa di bawah tumpukan kayu,” ujarnya.