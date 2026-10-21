Kebakaran KMP Batumandi, Sofwan Dedy Minta Operator Ganti Kerugian Penumpang

jpnn.com - Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto mendesak operator KMP Batumandi segera mengganti kerugian penumpang yang kehilangan barang berharga akibat kebakaran kapal di perairan Merak.

Sofwan juga meminta penyebab kebakaran kapal rute Bakauheni-Merak itu diusut tuntas untuk mencegah insiden serupa terulang.

“Hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi publik tidak boleh dikorbankan,” kata Sofwan kepada wartawan, Rabu (21/10).

Politikus PDIP itu meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden yang terjadi saat kapal memasuki alur sandar menuju dermaga Merak, Cilegon, Banten.

Menurut dia, penyelidikan perlu mencakup sumber api, pola penyebaran api, kondisi perawatan kapal, hingga penanganan darurat yang dilakukan awak kapal.

“Apakah ada kekurangan sistem keselamatan yang memungkinkan kebakaran berkembang, dan apakah kekurangan serupa berpotensi terdapat pada kapal lain?” ujarnya.

Sofwan juga mendorong agar rekomendasi perbaikan keselamatan dapat segera diterapkan tanpa harus menunggu seluruh proses investigasi rampung.

Dia menilai keberhasilan mengevakuasi seluruh penumpang dan awak kapal merupakan hal yang patut diapresiasi.