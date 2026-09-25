Kebakaran Lahan di Gunung Rinjani, Area Terdampak Capai 589 Hektare

jpnn.com - MATARAM - Kebakaran lahan di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, terus meluas.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjanji (TNGR) NTB mencatat hasil perhitungan dan pemantauan sementara hingga 24 September 2026, luas areal terdampak kebakaran di kawasan gunung itu diperkirakan mencapai 589,23 hektare.

"Luas area kawasan yang terbakar mencapai 589,23 hektare," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNGR Astekita Ardiarsito di Mataram, Jumat (25/9).

Dia mengatakan bahwa luas tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pemantauan lapangan, pemetaan udara, serta verifikasi lebih lanjut terhadap batas areal terdampak.

Astekita menambahkan bahwa vegetasi yang terbakar didominasi rumput, ilalang, semak, dan vegetasi bawah lainnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemadaman menghadapi sejumlah kendala, antara lain kecepatan angin yang cukup tinggi, vegetasi yang kering dan mudah terbakar, lokasi kebakaran yang jauh dan sulit dijangkau, serta medan yang terjal dan berbatu tebing.

"Waktu tempuh menuju lokasi kebakaran diperkirakan sekitar 8 jam perjalanan. Kondisi cuaca berupa kabut dan angin juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemadaman di lapangan," ujarnya.

Keselamatan personel tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penentuan waktu, jalur, serta metode pemadaman yang digunakan.