Kebakaran Lahan Punclut Bandung, 4 Lansia Mengalami ISPA
jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak empat warga lanjut usia (lansia) dilarikan ke Puskesman Cidadap, Kota Bandung, setelah mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punclut.
Kebakaran lahan tersebut terjadi sejak Senin (14/9/2026) sekitar pukul 18.45 WIB hingga Selasa (15/9) siang ini masih menyisakan sejumlah titik api.
"Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatannya ke posko dan empat di antaranya ISPA," kata Camat Cidadap Maulana, saat ditemui di lokasi kejadian.
Maulana mengatakan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari dua hektare. Lahan tersebut merupakan bekas tempat pembuangan sampah sementara.
Kondisi lahan yang berada di lereng membuat proses pemadaman menjadi sulit. Bahkan, setelah sekitar 13 jam sejak kebakaran terjadi, petugas masih menemukan titik-titik api.
Ancaman longsor akibat kondisi tanah yang labil serta dugaan keberadaan gas metana juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.
"Dari semalam masih bau gas. Diduga gas metana," ucapnya.
Maulana menuturkan lebih dari 40 ribu liter air dari mobil pemadam kebakaran telah digunakan untuk memadamkan api.
Empat lansia dilarikan ke Puskesmas Cidadap setelah terpapar asap kebakaran lahan Punclut Bandung.
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