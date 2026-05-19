Kebakaran Melanda 2 Rumah di Jaktim, Ini Dugaan Penyebabnya

Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur memadamkan api di rumah tinggal di kawasan Jalan HJ Bakri, RT 004 RW 04, Gang Swadaya Nomor 4, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026) dini hari. (ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur).

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda dua rumah tinggal di Jalan H. Bakri, RT 004 RW 04, Gang Swadaya Nomor 4, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (19/5) dini hari.

Kebakaran itu diduga disebabkan korsleting listrik.

Objek yang terbakar itu merupakan dua rumah tinggal milik Ibu Tiamah dan Ibu Masudah, dengan total luas area sekitar 400 meter persegi.

Akibat kejadian tersebut, dua kepala keluarga dengan total sembilan jiwa terdampak.

"Kebakaran objek dua rumah tinggal di Duren Sawit, dugaan api dipicu korsleting listrik," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Selasa (19/5).

Dia menyebutkan pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 02.44 WIB dari seorang warga bernama Annisa. 

"Warga melihat api sudah dalam kondisi membesar, kemudian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran," ujar Abdul.

Petugas pemadam kebakaran dari Pos Pondok Bambu langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan tersebut.

