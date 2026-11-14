Kebakaran Melanda 9 Ruko di Teluk Gong Jakarta Utara, Ini Dugaan Penyebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda sembilan unit rumah toko di Jalan Teluk Gong Raya Nomor 28, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (14/11) pagi. Salah satu warga berinisial Mrd (43) mengalami luka ringan pada lengan sebelah kiri akibat kebakaran itu.

Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang memicu penyalaan api dan membakar bangunan tersebut. “Dugaan sementara penyalaan muncul akibat korsleting listrik,” katanya.

Berdasar keterangan saksi berinisial F, saat itu dia yang tengah melintas di kawasan tersebut melihat api membesar yang berasal dari tiang listrik yang kemudian menyambar ke kios.

Setelah itu, saksi langsung mendatangi Pos Pemadam Kebakaran terdekat sekitar pukul 05.33 WIB untuk meminta bantuan memadamkan kebakaran tersebut.

Lalu, petugas mengerahkan 13 unit armada mobil pemadam kebakaran dan 65 personel untuk memadamkan api.

Gatot mengatakan pemadaman dimulai pukul 05.41 WIB. Petugas berhasil melokalisasi api, serta melakukan pendinginan pada pukul 06.44 WIB.

“Petugas berjibaku memadamkan api. Pada pukul 07.32 WIB api dipadamkan,” ujarnya.

Adapun kerugian akibat kebakaran yang menghanguskan bangunan milik ibu Yani (60) dengan luas lahan 180 meter persegi ditaksir mencapai Rp270 juta. (antara/jpnn)