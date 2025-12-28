Kebakaran Melanda Ruang Genset Kantor Wali Kota Jaksel, 7 Mobil Damkar Dikerahkan
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran terjadi di ruang genset trafo Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, RT 01/01, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Minggu (28/12).
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut pada pukul 06.24 WIB.
Sebanyak 28 personel Gulkarmat Jakarta Selatan (Jaksel) dikerahka untuk memadamkan kebakaran di ruang genset trafo tersebut.
"Karena ruangan dekat dengan pos pemadam kebakaran, kami langsung bergerak cepat melakukan proses pemadaman," kata Asril Rizal di Jakarta, Minggu (28/12).
Suku Dinas Gulkarmat Jaksel mengerahkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan 28 personel ke lokasi kejadian.
Kebakaran dapat dilokalisasi pada pukul 06.30 WIB.
Kemudian, pada pukul 06.50 WIB, kebakaran di ruangan seluas kurang lebih 24 meter persegi itu dinyatakan selesai seluruhnya.
"Pemadaman selesai dan kami nyatakan situasi kondusif. Untuk penyebabnya, masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Asril. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
