Kebakaran Menghanguskan 10 Bangunan Semipermanen di Kalideres Jakbar, Ini Dugaan Penyebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda 10 bangunan semipermanen di Jalan Utan Jati, RT 10/RW 119 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, sekitar pukukl 13.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Suheri mengatakan bahwa kebakaran itu diduga diakibatkan oleh kompor menyala yang lupa dimatikan.

"Dugaan penyebab sementara karena memasak dan ditinggal," kata Suheri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menjelaskan operasi pemadaman berlangsung mulai dari pukul 13.26 WIB hingga 14.58 WIB. “Kami terjunkan 18 unit armada dengan 90 personel," ungkapnya.

Kendati tidak menimbulkan korban jiwa atau korban luka, kebakaran itu menyebabkan empat keluarga dan 14 jiwa kehilangan tempat tinggal. "Kerugian diprakirakan mencapai Rp 390 juta," imbuh Suheri.

Seorang saksi mata di lokasi, Karsiyem (55) mengatakan bahwa kebakaran itu membuat warga sekitar histeris.

"Jadi, warga sini itu pada berhamburan keluar semua. Mereka semua tetangga dekat. Mereka juga sudah dipanggil ke Polsek (Kalideres)," ujar Karsiyem.

Saat api pertama kali berkobar dari sebuah warung, Karsiyem tengah menidurkan cucunya yang masih balita.