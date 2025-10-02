Kebakaran Menghanguskan 20 Rumah Warga di Samarinda, Ini Dugaan Penyebabnya
jpnn.com - SAMARINDA - Kebakaran menghanguskan 20 rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Diponegoro, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (2/10) dini hari.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mengerahkan petugas untuk menangani insiden kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 20 rumah warga tersebut.
“Jalan sempit, kondisi gelap dan rumah-rumah terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Itu menjadi kendala utama kami saat melakukan pemadaman,” kata Kepala Disdamkartan Kota Samarinda Hendra AH di Samarinda, Kamis (2/10).
Api yang mulai berkobar sekitar pukul 04.20 WITA itu diduga kuat berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga.
Akibat peristiwa ini, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
"Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta dukungan sukarelawan dari lima posko dikerahkan untuk memadamkan api," kata Hendra.
Petugas menghadapi kesulitan akibat keterbatasan sumber air, sehingga harus menarik selang lebih jauh untuk mencapai titik api.
Kebakaran menghanguskan 20 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kota Samarinda, Kaltim. Ini dugaan penyebabnya.
