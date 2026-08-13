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Kebakaran Menghanguskan 21 Rumah di Kota Bengkulu

Kebakaran Menghanguskan 21 Rumah di Kota Bengkulu
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Petugas Damkar Kota Bengkulu saat melakukan pemadaman kebakaran di Kelurahan Pengantungan, Rabu (12/8/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com - BENGKULU - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu mencatat 21 rumah di Kelurahan Pengatungan, Kecamatan Ratu Samban, hangus terbakar.

Dari informasi sementara, api yang muncul di kawasan padat penduduk itu dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya.

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"Informasi awal kami terima melalui laporan 112. Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan," kata Kepala Dinas Damkarmat Kota Bengkulu Yuliansyah di Bengkulu, Rabu (12/8).

Selama proses pemadaman, pihaknya mengalami kendala, yaitu kondisi permukiman yang sangat padat sehingga  akses menuju titik api juga cukup sulit dilalui kendaraan pemadam.

"Kondisi di sini sangat padat. Unit kami cukup sulit masuk ke lokasi, ditambah masyarakat juga ramai berusaha menyelamatkan barang-barang," ungkapnya. Jumlah korban maupun kerugian material masih dalam pendataan.

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Yuliansyah mengimbau masyarakat tidak berkerumun di sekitar lokasi ketika proses pemadaman berlangsung, sebab kondisi tersebut justru dapat menghambat petugas yang sedang berupaya mengendalikan kobaran api.

Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal, dengan tidak mengabaikan kondisi instalasi listrik dan penggunaan berbagai peralatan rumah tangga yang dapat menjadi pemicu.

Kebakaran menghanguskan 21 rumah di permukiman padat penduduk di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

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