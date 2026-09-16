Kebakaran Menghanguskan 26 Gudang di Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran melanda 26 bangunan gudang di kawasan Pergudangan Kosambi Permai, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

Petugas Damkar dibantu personel Batalyon C Pelopor Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Metro Jaya melakukan pemadaman.

Dalam penanganan tersebut, kepolisian mengerahkan kendaraan armoured water cannon (AWC) untuk menyemprotkan air ke titik api sekaligus mengamankan area sekitar dari potensi perluasan dampak kebakaran.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan pengerahan personel dan armada AWC itu merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pemadaman serta pengamanan di lokasi kejadian.

"Personel Brimob segera merespons dengan membantu proses pemadaman menggunakan AWC serta mengamankan area agar penanganan berjalan aman dan api tidak meluas," kata Henik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bangunan yang terbakar itu digunakan untuk menyimpan bahan kasur busa, material bangunan, logistik kontraktor, serta beberapa gudang kosong.

"Berdasarkan pendataan awal, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Api diduga dipicu oleh korsleting listrik, sementara total kerugian material masih dalam proses pendataan," ucap Henik.

Dia menambahkan proses pemadaman itu turut melibatkan delapan unit kendaraan pemadam kebakaran gabungan dari unsur Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta, Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat.