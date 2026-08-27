Kebakaran Menghanguskan 60 Rumah di Muara Angke, Polisi Olah TKP
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran menghanguskan 60 rumah penduduk di kawasan Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung, RW 22, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (26/8) malam.
Polsek Sunda Kelapa, Polres Tanjung Priok, tengah menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
Kanit Reskrim Polsek Sunda Kelapa AKP Eri Suroto mengatakan petugas masih melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara insiden kebakaran yang membuat 180 kepala keluarga dengan 720 jiwa terdampak tersebut.
“Pagi ini, kami sudah di lokasi kejadian, melakukan pemeriksaan dan pemasangan garis polisi,” kata AKP Eri di Jakarta, Kamis (27/8).
Eri menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Namun demikian, lanjut Eri, dua orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
“Kedua korban berinisial BH (54) yang luka di bagian lutut dan petugas Damkar berinisial TM (54) yang mengalami luka tusuk di bagian kaki, yang sudah dirujuk ke RS Atma Jaya Pluit,” tutur Eri.
Pihaknya pun melakukan identifikasi kejadian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi.
“Kami berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk identifikasi dan olah tempat kejadian,” ujar Eri.
Kebakaran menghanguskan 60 rumah di Muara Angke, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan melakukan olah TKP.
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