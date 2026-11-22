jpnn.com - Kebakaran melanda pabrik yang memproduksi permen dan makanan ringan milik PT Fonusa Agung Mulia di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat sebanyak 16 karyawan dinyatakan selamat dalam peristiwa itu.

"Tim gabungan masih melakukan penanganan dan masih melakukan validasi data korban," ujar Operator Pusdalops BPBD Kabupaten Serang Jhony E Wangga, di Serang, Minggu (22/11/2026).

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Berdasarkan laporan pembaruan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang pukul 01.25 WIB, total karyawan dari gedung yang terbakar tercatat sebanyak dua regu atau 59 orang.

Dari 16 karyawan pabrik terbakar yang selamat, tiga orang sudah menjalani perawatan medis di rumah sakit atau klinik, sedangkan 13 orang lainnya telah pulang ke rumah masing-masing.

BPBD Kabupaten Serang menyatakan 43 karyawan yang belum terkonfirmasi masih dalam proses validasi dan verifikasi oleh pihak perusahaan, serta memastikan pembaruan data akan terus dilakukan.

Di lapangan, tim gabungan menghadapi tantangan teknis berupa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk unit operasional serta pasokan air selama proses pemadaman.

Penanganan di lokasi kejadian dijalankan oleh Tim II Pusdalops BPBD Kabupaten Serang dengan mengerahkan puluhan unsur gabungan lintas instansi.