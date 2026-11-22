jpnn.com - SERANG - Tim gabungan mengevakuasi enam kantong jenazah dari lokasi kebakaran pabrik milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten Komisaris Besar Maruli Ahiles Hutapea mengatakan enam kantong jenazah yang telah dievakuasi itu selanjutnya akan menjalani proses identifikasi oleh tim Post Mortem Polri.

Berdasarkan pendataan sementara di posko, tercatat ada 54 karyawan. Dari jumlah itu, 11 orang telah dipastikan pulang, satu menjalani perawatan medis, sedangkan 42 lainnya masih dalam proses penelusuran dan pendataan lebih lanjut.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak keluarga dan perusahaan untuk memastikan keberadaan para karyawan yang diduga berada di dalam area pabrik saat kebakaran terjadi,” kata Maruli di Serang, Minggu (22/11).

Dia mengatakam proses pencarian dan evakuasi di dalam gedung produksi maupun perkantoran akan dilaksanakan setelah proses pendinginan selesai. “Serta kondisi lokasi dinyatakan aman oleh petugas,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mendukung proses penanganan dan identifikasi korban, Polda Banten menyiapkan posko ante-mortem dan post-mortem, serta mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) yang melibatkan ahli forensik, ahli DNA, dan dokter gigi forensik.

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Maruli menjelaskan kebakaran yang melanda gedung perkantoran dan gudang PT FAM terjadi pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Api kemudian menjalar ke sejumlah area gudang dan membakar barang produksi, material, serta peralatan kantor dan pabrik.

Hingga Minggu (22/11) pukul 06.30 WIB, api yang membakar area PT FAM telah dipadamkan. Petugas gabungan saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penanganan sisa bara api pada puing-puing bangunan serta material bekas kebakaran untuk memastikan kondisi lokasi benar-benar aman.