Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, Kapolda Banten: 24 Kantong Jenazah Dievakuasi
jpnn.com - Proses evakuasi terhadap korban kebakaran pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang terus dilakukan.
Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan mengatakan total puluhan kantong jenazah telah telah dievakuasi dari tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran pada Minggu (22/11).
"Sebanyak 24 kantong jenazah telah dievakuasi, selanjutnya penanganan dilakukan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Banten," ucap Irjen Hendra, Senin (23/11).
Guna membantu penanganan, kata Irjen Hendra, tim dari Mabes Polri diterjunkan terdiri dari tim Pusat Laboratorium Forensik, Pusat Identifikasi, dan Disaster Victim Identification (DVI).
"Tim bekerja untuk melakukan proses identifikasi para korban," katanya.
Dia menjelaskan 24 kantong jenazah yang telah dievakuasi belum dapat dipastikan jumlahnya per individu atau lebih dalam setiap kantongnya.
Karena menurutnya, dalam kondisi tertentu satu kantong jenazah dapat berisi lebih dari satu individu.
"Bahkan, terdapat temuan korban yang ditemukan dalam posisi saling berpelukan," ungkap dia.
Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan mengatakan total 24 kantong jenazah telah telah dievakuasi dari lokasi kebakaran pabrik di Cikande.
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