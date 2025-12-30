Kebakaran Panti Werdha Damai di Manado, Jasad 15 Korban tak Dapat Dikenali

jpnn.com - MANADO - Kebakaran melanda Panti Werdha Damai di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jasad 15 korban kebakaran sudah tidak dapat dikenali.

"Dalam peristiwa ini sebanyak 16 orang menjadi korban, yang mana 15 jasad di antaranya dalam kondisi sudah tidak bisa dikenali," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah P Hasibuan di Manado, Selasa (30/12).

Dia menjelaskan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Roycke Harry Langie telah memerintahkan menurunkan tim, terdiri atas Inafis Ditreskimum, Bidlabfor dan Tim DVI Bid Dokkes, guna membantu Polresta Manado untuk melakukan olah TKP dan proses identifikasi.

Kabid Dokkes Polda Sulawesi Utara AKBP dr. Tasrif mengatakan saat ini pihaknya melaksanakan fase pertama identifikasi, yaitu olah TKP.

"Kami berhasil mengevakuasi sebanyak 16 jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado," katanya.

Dia menjelaskan bahwa fase selanjutnya adalah ante mortem.

Dalam fase tersebut akan dikumpulkan data dari pihak keluarga korban.

"Kami akan mengambil sampel DNA keluarga dan juga korban," lanjutnya.