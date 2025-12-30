menu
Kebakaran Panti Wreda di Manado Menewaskan 16 Orang Lansia
Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Utara melakukan proses identifikasi 16 korban kebakaran Panti Wreda Damai, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulut. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - Kebakaran yang melanda Panti Wredha Damai di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara menewaskan 16 orang lanjut usia (lansia).

Jasad para korban kebakaran panti jompo itu diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Utara (Sulut) di Manado.

"Saat ini tim sedang melakukan proses identifikasi seluruh korban meninggal dunia di RS Bhayangkara Polda Sulut hingga diketahui identitas lengkap dan dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan di Manado, Senin (29/12/2025).

Dia berharap keluarga 16 korban yang meninggal dapat menghubungi Posko DVI Ante Mortem di RS Bhayangkara Manado.

Kabid Humas menyebutkan peristiwa kebakaran Panti Wredha Damai terjadi pada Minggu (28/12) sekitar pukul 20.36 Wita.

Kobaran api kemudian berhasil dipadamkan oleh tiga unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkot Manado, pada pukul 21.30 Wita.

Mendapat laporan kebakaran, aparat Kepolisian langsung bertindak cepat mendatangi dan mengamankan TKP kebakaran.

"Personel Polsek Tikala bersama Satuan Samapta Polresta Manado segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencegah gangguan keamanan," ujarnya.

Kebakaran panti wreda atau panti jompo di Manado, Sulawesi Utara menewaskan 16 lansia. Di mana 15 korban sudah tidak dapat dikenali.

