Kebakaran Pasar di Paniai Timur, 11 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - NABIRE - Kebakaran melanda kawasan pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Provinsi Papua Tengah, Senin (7/9) dini hari. Kebakaran itu mengakibatkan 11 orang, yang terdiri atas lima dewasa dan enam anak, meninggal dunia. Saat ini, polisi tengah menyelidiki peristiwa kebakaran tersebut.

“Kebakaran di kawasan pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, mengakibatkan puluhan rumah terbakar dan 11 orang meninggal dunia,” kata Kasubbid Penmas Humas Polda Papua Tengah Kompol Henry J Manurung di Nabire, Senin (7/9).

Dia mengatakan seluruh korban dievakuasi ke RSUD Paniai untuk penanganan lebih lanjut. Dari 11 korban tersebut, lima merupakan orang dewasa, yakni Na (70), Wa (36), Ha (30), RF (28), dan He (30), sedangkan enam lainnya anak-anak, yaitu As (9), Ab (6), Ad (5), Ar (9), Ic (6), dan AY (2).

Henry mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 00.25 WIT. Api dengan cepat membesar hingga merembet ke rumah kios yang berdempetan sehingga menghanguskan sekitar 40 bangunan.

Kepolisian mengerahkan satu kendaraan taktis (rantis) penyemprot air untuk membantu memadamkan api. Kobaran api dikendalikan sekitar pukul 03.30 WIT.

"Besarnya kobaran api dan kondisi bangunan yang saling berdempetan membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama," ujarnya.

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Setelah api dipadamkan, aparat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rumah kios yang terbakar, dan menemukan 11 korban dalam kondisi meninggal dunia dengan luka bakar.

Henry mengatakan penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan para saksi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.