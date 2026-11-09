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Kebakaran Pul DAMRI Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi di Basement Hotel

Kebakaran Pul DAMRI Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi di Basement Hotel
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Warga terdampak kebakaran pul DAMRI mengungsi ke basement Hotel Arion Suites, Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan kepala keluarga mengungsi ke area basement hotel pascakejadian kebakaran hebat di pul DAMRI, Jalan Kebon Kawung, Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pada Minggu (8/11).

Kebakaran pul DAMRI tersebut berdampak pada belasan rumah di permukiman ikut terbakar.

Mereka yang rumahnya terbakar kini diungsikan ke basement Hotel Arion Suites.

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Camat Cicendo Siti Romlah mengatakan berdasarkan pendataan oleh petugas, total ada 90 jiwa dari 35 Kepala Keluarga (KK) yang terpaksa mengungsi akibat musibah tersebut.

"Totalnya ada 13 rumah, 35 KK dengan keseluruhan 90 jiwa yang diungsikan ke sini," kata Siti ditemui di lokasi pengungsian, Senin (9/11).

Pantauan di lokasi, puluhan warga memadati area basement hotel. Mereka beristirahat menggunakan tempat tidur darurat yang disiapkan oleh BPBD Kota Bandung. 

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Adapun warga lansia, sementara dialihkan ke Wyataguna demi penanganan yang lebih memadai.

Siti menuturkan saat ini para pengungsi membutuhkan logistik.

Kebakaran pul DAMRI Bandung menghanguskan 10 bus dan 13 rumah. Sebanyak 90 warga dari 35 KK terpaksa mengungsi ke basement hotel.

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