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Kebakaran Rumah di Matraman Jaktim, 2 Warga Meninggal Dunia

Kebakaran Rumah di Matraman Jaktim, 2 Warga Meninggal Dunia
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Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur memadamkan kebakaran rumah di Jalan Asem Gede Timur, RT 10/RW 05, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Asem Gede Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur.

Dua pemuda, yakni Muhammad Fadel (17) dan Rezi (21), yang terjebak di lantai dua rumah yang terbakar meninggal dunia.

"Dua korban laki-laki meninggal dunia akibat kebakaran rumah di Jalan Asem Gede Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman," kata Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur Suhudi di Matraman, Jakarta Timur, Selasa (6/10).

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"Kedua korban terjebak di lantai dua, di kamar, karena semua pagar dan pintu dikunci pemiliknya," ujar Suhudi.

Pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekita pukul 05.06 WIB.

Petugas dari Kantor Sektor Matraman langsung menuju lokasi dengan pengerahan lima unit, termasuk satu mobil medium.

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Petugas tiba di lokasi pukul 05.08 WIB dan langsung melakukan penanganan.

"Operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 05.14 WIB," jelas Suhudi.

Kebakaran melanda rumah di Jalan Asem Gede Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Dua warga meninggal dunia.

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