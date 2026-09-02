Kebakaran Rumah Kontrakan di Jalan Yos Sudarso Koja, Tiga Penghuni Alami Luka Bakar

jpnn.com, KOJA - Sebanyak tiga orang penghuni rumah kontrakan mengalami luka bakar dalam kebakaran yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, pada Rabu (2/9) malam.

“Tiga orang korban terdiri dari dua lelaki dan satu wanita. Ketiga korban sudah dibawa ke RSUD Koja untuk mendapatkan perawatan medis,” kata Kasiops Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan korban pertama pria berinisial AB (50) yang mengalami luka bakar di bahu sebelah kiri. Kedua, wanita berinisial LN (41) yang mengalami luka bakar pada lengan tangan kanan. Sementara, korban ketiga berinisial FB (22) yang mengalami luka bakar di bagian lengan kanan.

“Ketiga korban merupakan penghuni kontrakan yang terbakar. Saat ini sudah mendapatkan perawatan,” katanya.

Situasi pemadaman api sudah berakhir sejak pukul 18.43 WIB. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api.

Menurut dia objek yang terbakar adalah rumah kontrakan dengan enam pintu. “Alhamdulillah api berhasil dipadamkan,” kata dia

Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pun mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dengan 55 personel untuk memadamkan api yang membakar bangunan kontrakan tersebut.(antara/jpnn)