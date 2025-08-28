Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora, Polisi Tetapkan 3 Orang Jadi Tersangka
jpnn.com - SEMARANG - Kepolisian Resor Blora, Polda Jawa Tengah, menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo.
Ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal itu menewaskan empat orang dan melukai satu balita.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan tiga orang tersebut mempunyai peran berbeda-beda.
Tersangka SPR (46) warga Bogorejo, Kabupaten Blora, berperan sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran.
Tersangka ST (45), warga Tuban, Jawa Timur, berperan sebagai calon investor pengeboran.
Kemudian, tersangka SHRT alias GD (42), warga Tuban, Jawa Timur, berperan sebagai pelaksana pengeboran (pengebor).
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
"Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 359 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun," kata Wawan di Blora, Kamis (27/8).
Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peran 3 Tersangka Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora
- Bawa Senpi Ilegal, 2 Petani di OKU Timur Ditangkap Polisi
- KPK Geledah Rumah Irvian Bobby, Begini Temuannya
- Ketahuan Mencuri Motor, Pria Asal Seberang Ulu 1 Diringkus Polisi
- Pak Ujang Tewas Gantung Diri, Polisi Beri Penjelasan Begini
- Polisi Tahan 6 Tersangka Pengeroyokan Sekuriti Bandara Ngurah Rai