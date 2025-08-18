Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Blora: Korban Jiwa Bertambah, 50 KK Mengungsi
jpnn.com -
SEMARANG - Kebakaran sumur minyak terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (17/8).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora menyatakan korban jiwa akibat kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono bertambah.
Hingga Senin (18/8) dini hari, dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Blora Agung Triyono mengungkapkan kedua korban ialah Tanek (60), seorang petani warga Desa Gandu, serta Sureni (52), warga Dukuh Gendono.
“Selain korban meninggal, tiga orang lainnya termasuk seorang balita masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujar Agung di Blora, Senin (18/8) dini hari.
Tak hanya korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman.
Sejumlah hewan ternak warga bahkan ikut diungsikan, di antaranya enam ekor sapi dan tiga ekor kambing.
Korban jiwa akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah, bertambah. Selain itu, 50 kepala keluarga (KK) mengungsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Orang Peminat Kursi PPPK Kena Tipu Pegawai Non-ASN, Sudah Setor Uang
- Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Maut yang Tewaskan 4 Orang di Pekanbaru
- 4 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Pekanbaru
- Kebakaran Kantor Disnaker Riau dan Audit Inspektorat, Kadisnaker Bilang Begini
- Pasar Taman Puring Kebakaran, Api Masih Menyala
- Tangani Karhutla di Sumsel, Wagub Cik Ujang Tekankan Pentingnya Sinergi Antarinstansi