Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Blora: Korban Jiwa Bertambah, 50 KK Mengungsi

SEMARANG - Kebakaran sumur minyak terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (17/8).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora menyatakan korban jiwa akibat kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono bertambah.

Hingga Senin (18/8) dini hari, dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar serius yang mereka alami.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Blora Agung Triyono mengungkapkan kedua korban ialah Tanek (60), seorang petani warga Desa Gandu, serta Sureni (52), warga Dukuh Gendono.

“Selain korban meninggal, tiga orang lainnya termasuk seorang balita masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujar Agung di Blora, Senin (18/8) dini hari.

Tak hanya korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman.

Sejumlah hewan ternak warga bahkan ikut diungsikan, di antaranya enam ekor sapi dan tiga ekor kambing.