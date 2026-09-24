Kebakaran Terus Berulang, Ketua DPRD DKI Dorong Pengawasan Keselamatan Gedung Diperketat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan kebakaran melalui pemeriksaan standar keselamatan gedung, ketersediaan alat deteksi dini, serta alat pemadam api ringan (APAR).
Pernyataan tersebut disampaikan Suhud menyusul sejumlah peristiwa kebakaran di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu termasuk kebakaran Gedung Bappenda pada 7 dan 21 Agustus 2026 serta kebakaran bangunan di sekitar Pasar Kebayoran Lama pada September 2026.
“Kami prihatin karena kebakaran kembali terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pencegahan harus diperkuat agar keselamatan warga menjadi prioritas,” kata Suhud dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).
Menurut Suhud, pengelola gedung, baik milik pemerintah maupun swasta, perlu memastikan sistem keselamatan bangunan berjalan sebagaimana mestinya.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi kebakaran, tetapi harus menjadi bagian dari pengawasan dan pemeliharaan rutin.
"Setiap gedung harus memenuhi standar keselamatan, memiliki deteksi dini, APAR yang memadai, serta jalur evakuasi yang jelas,” ungkap Suhud.
Suhud meminta Pemprov DKI, khususnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), memperkuat edukasi dan pengawasan bersama pengelola gedung serta masyarakat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyoroti peristiwa kebakaran di Jakarta yang terus berulang, begini pesan dan sarannya
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