Kebanggaan Audy Item Saksikan Iko Uwais Tampil Pencak Silat di Istana Negara

jpnn.com - Aktor laga sekaligus pesilat ternama, Iko Uwais, baru-baru ini menjadi sorotan setelah tampil memukau dengan seni bela diri Pencak Silat di Istana Negara.

Penampilan tersebut bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, salah satu momen membanggakan.

Kehadiran Iko Uwais di panggung kenegaraan tersebut disambut dengan penuh kebanggaan oleh sang istri, Audy Item.

Melalui akunnya di Instagram, Audy mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan kepada sang suami untuk menampilkan Pencak Silat.

"Alhamdulillaah Pencak Silat di berikan kesempatan untuk tampil di Istana negara, di usia negara tercinta kita 80th dan di saksikan langsung Oleh Ketua Umum IPSI Bapak Presiden Indonesia @prabowo," begitu keterangan yang ditulis Audy Item, dikutip Senin, (18/8).

Penampilan Iko Uwais ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Bagi Iko Uwais, kesempatan untuk memperkenalkan Pencak Silat di kancah kenegaraan bukanlah hal baru.

Pengalaman serupa pernah dirasakan pada tahun 2007, di mana Iko Uwais bersama rekannya, Eko Wahyudi, meraih medali emas Pencak Silat SEA Games.