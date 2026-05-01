Kebangkitan Persib Bandung Lawan Bhayangkara FC Dibumbui Teguran Keras Bojan Hodak
jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mental juara saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.
Sempat dalam posisi terjepit, Maung Bandung akhirnya pulang dengan tiga poin setelah menang 4-2 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026).
Bhayangkara FC selaku tuan rumah sempat mengejutkan Persib lewat dua gol Bernard Doumbia pada menit ke-6 dan Moussa Sidibe (26').
Persib perlahan bangkit dengan mencetak gol pertama melalui Federico Barba menjelang turun minum.
Skuad asuhan Bojan Hodak melanjutkan momentum dengan mencetak tiga gol di babak kedua melalui aksi Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89').
Maung Bandung akhirnya mencuri tiga poin berkat kemenangan 4-2 di markas Bhayangkara FC.
Meski puas dengan hasil akhir, Pelatih Persib Bojan Hodak tidak menutup mata terhadap kekurangan timnya, terutama pada fase awal pertandingan.
"Kami mengawali laga dengan pendekatan yang keliru. Justru kami memainkan pola yang seharusnya dihindari dan memberi mereka ruang untuk melakukan serangan balik," jelasnya.
Persib Bandung menunjukkan mental juara saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.
