Kebanjiran Dukungan, Titiek Soeharto Merasa Terpanggil Pimpin FKPPI

jpnn.com, JAKARTA - Titiek Soeharto kebanjiran dukungan untuk menjadi ketua umum KB FKPPI periode 2026–2031.

Dukungan tersebut datang dari 34 pengurus daerah dan 3 organisasi pendukung, yakni Generasi Muda FKPPI, Himpunan Pengusaha dan Wirausaha FKPPI, dan Wanita FKPPI

Dokumen dukungan diserahkan oleh Ketua PD Keluarga Besar FKPPI Lampung H. Tony Eka Candra sebagai perwakilan para pengurus daerah, dan Ketua Umum GM FKPPI Sandi Rahmat Mandela, yang mewakili organisasi pendukung.

Penyerahan berlangsung dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/11).

Sandi, yang turut menginisiasi komunikasi dan penggalangan dukungan, mengatakan bahwa permohonan tersebut berangkat dari harapan bersama untuk menjaga keutuhan keluarga besar, memperkuat kaderisasi, dan memperluas pengabdian FKPPI bagi bangsa.

“Melalui komunikasi dengan para pimpinan daerah, kami menemukan harapan yang sama yaitu keluarga besar ini tetap utuh, kaderisasinya tumbuh, dan setiap generasi mendapat ruang untuk mengabdi. Amanah dan harapan bersama itulah yang kami bawa kepada Mbak Titiek,” ujar Sandi.

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Dalam sambutannya, Sandi menyampaikan ungkapan tentang kapal yang kerap dikaitkan dengan mendiang Benazir Bhutto. Kapal tampak indah ketika tertambat di dermaga dan bermandikan cahaya, tetapi tujuan pembuatannya adalah untuk menghadapi gelombang dan membelah lautan.

Ia menghubungkan ungkapan tersebut dengan tanggung jawab keluarga besar FKPPI untuk hadir menjawab persoalan bangsa Indonesia.