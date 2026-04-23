menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kebarakan Melanda 4 Kios di Pulogebang Jaktim

Kebarakan Melanda 4 Kios di Pulogebang Jaktim

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur memadamkan kebakaran yang melanda empat bangunan kios di Jalan Raya Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2026) dini hari. (ANTARA/HO-Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur).

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda empat bangunan kios di Jalan Raya Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (23/4) dini hari. Objek yang terbakar merupakan gudang dengan kategori bangunan rendah.

Peristiwa ini menghanguskan sejumlah kios yang berisi usaha warung makan (warteg), penjualan peralatan listrik, dan jasa pengiriman logistik.

"Empat kios terbakar total, dan saat kejadian, kondisi bangunan kosong," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Sunaryo di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca Juga:

Peristiwa tersebut memicu respons cepat dari jajaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jaktim.

Sebanyak 65 personel Sudin Gulkarmat Jaktim memadamkan kebakaran yang melanda empat bangunan kios itu.

“Total sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel dari wilayah Jakarta Timur dikerahkan untuk mengatasi kobaran api,” ungkapnya.

Baca Juga:

Sunaryo mengatakan laporan kebakaran itu diterima dari warga yang menghubungi langsung ke pos pemadam kebakaran.

"Pukul 00.23 WIB, petugas menerima informasi dari warga yang menghubungi layanan Jakarta Siaga 112 terkait adanya kebakaran di lokasi," ujar Sunaryo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI