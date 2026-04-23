Kebarakan Melanda 4 Kios di Pulogebang Jaktim

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda empat bangunan kios di Jalan Raya Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (23/4) dini hari. Objek yang terbakar merupakan gudang dengan kategori bangunan rendah.

Peristiwa ini menghanguskan sejumlah kios yang berisi usaha warung makan (warteg), penjualan peralatan listrik, dan jasa pengiriman logistik.

"Empat kios terbakar total, dan saat kejadian, kondisi bangunan kosong," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Sunaryo di Jakarta, Kamis (23/4).

Peristiwa tersebut memicu respons cepat dari jajaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jaktim.

Sebanyak 65 personel Sudin Gulkarmat Jaktim memadamkan kebakaran yang melanda empat bangunan kios itu.

“Total sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel dari wilayah Jakarta Timur dikerahkan untuk mengatasi kobaran api,” ungkapnya.

Sunaryo mengatakan laporan kebakaran itu diterima dari warga yang menghubungi langsung ke pos pemadam kebakaran.

"Pukul 00.23 WIB, petugas menerima informasi dari warga yang menghubungi layanan Jakarta Siaga 112 terkait adanya kebakaran di lokasi," ujar Sunaryo.