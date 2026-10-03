Kebatinan Joao

jpnn.com - Saya ke kantor pusat Agrinas Pangan Nusantara Senin lalu. Saya tidak punya target apa-apa. Hanya ingin ketemu direktur utamanya, Joao Angelo De Sousa Mota.

Saya hanya ingin tahu suasana kebatinannya setelah kritik ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) begitu gencarnya.

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Saya juga tidak ingin meneruskan kritik masyarakat itu kepadanya: ia pasti sudah tahu sendiri. Dan lagi saya juga tahu: kritik sekeras apa pun sudah tidak ada gunanya. Maka sebelum menuju ke kantornya saya kirim dulu WA kepadanya: bisakah saya mampir ke kantornya. Yakni setelah selesai acara saya di Pertamina Hulu Energi.

Saya tahu di hari Senin Joao tidak ke mana-mana. Di hari Selasa-lah yang ia sangat sibuk: rapat-rapat di Mabes TNI di Cilangkap. Di situ, seminggu sekali diadakan rapat monitoring pembangunan KDMP se-Indonesia. Para pangdam harus memberi laporan perkembangan KDMP ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Joao langsung merespons WA saya: dengan senang hati ia akan menyambut kedatangan saya.

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Tiba di Agrinas saya pun naik ke lantai delapan di gedung bekas kantor pusat BUMN Yodya Karya itu. Istri saya menunggu di mobil –dari Agrinas saya memang akan mengantar istri melihat gedung DBL Academy yang baru, milik anaknyi, di Cakung, Jakarta Timur.

Hari itu Joao sedang rapat dengan para calon manajer KDMP. Ia harus mencarikan jalan keluar dari persoalan kemanusiaan yang rumit: beberapa wanita yang tinggal di pedalaman Jawa Barat harus bertugas di pedalaman Gorontalo. Ada juga yang mendapat tugas di pedalaman Sulawesi Tengah. Padahal mereka punya anak-anak kecil dan bapaknya anak-anak itu.