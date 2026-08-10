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Kebaya Adhikari Hadir di Indonesia Fashion Week 2026, Menyatukan Kebaya, Gajah, dan Bundengan

Kebaya Adhikari Hadir di Indonesia Fashion Week 2026, Menyatukan Kebaya, Gajah, dan Bundengan
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Koleksi terbaru Kebaya Adhikari yang ditampilkan di Indonesia Fashion Week (IFW) 2026. Foto: dok. Istimewa 

jpnn.com, JAKARTA - Kebaya Adhikari menampilkan koleksi terbarunya pada Indonesia Fashion Week (IFW) 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (1/8).

Mengusung tema Resonara, koleksi itu menghadirkan sebuah narasi yang memadukan tiga warisan berharga Indonesia.

Meliputi kebaya sebagai identitas budaya bangsa, gajah Sumatra sebagai simbol kelestarian alam, dan Bundengan sebagai kekayaan seni tradisi dari Wonosobo.

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Desainer Kebaya Adhikari, Kukuh Hariyawan, mengatakan koleksi Kebaya Adhikari di Indonesia Fashion Week 2026 berangkat dari keyakinan bahwa warisan budaya harus terus dihidupkan, agar tetap relevan bagi setiap generasi.

"Karena itu, kami mempertemukan tiga warisan Indonesia dalam satu karya, yaitu kebaya sebagai identitas bangsa, Bundengan sebagai kekayaan budaya Wonosobo, dan gajah sebagai simbol pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam," ujar Kukuh Hariyawan dalam keterangannya.

Salah satu sumber inspirasi di balik koleksi tersebut ialah kisah Rawana, seekor anak gajah yang lahir di Lembah Hijau, Lampung.

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Kehadiran Rawana diangkat sebagai simbol secercah harapan di tengah keprihatinan atas ancaman kerusakan hutan, yang terus menyempitkan ruang hidup gajah Sumatra.

Menurut Kukuh, Gajah bukan hanya satwa yang megah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

Kebaya Adhikari menampilkan koleksi terbarunya pada Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (1/8).

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