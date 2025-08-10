Keberadaan Silmy Karim Misterius, Menteri Imipas Agus Andrianto Juga Tidak Tahu
jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui keberadaan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.
Keberadaan Silmy misterius setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pencarian terhadap yang bersangkutan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.
"Saya juga tidak tahu di mana beliau," kata Agus Andrianto saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (3/6/2026) melalui pesan singkat.
Saat ditanya mengenai pertemuan terakhir dengan Silmy Karim, Agus belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Silmy Karim.
"Saya juga tidak tahu," kata Hendarsam.
Silmy Karim sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 4 Januari 2023 hingga 31 Oktober 2024 sebelum menjadi Wakil Menteri Imipas.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui keberadaan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim yang dicari KPK.
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